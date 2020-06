Jugadores de los Cowboys dan positivo a covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Justo cuando la NFL comenzaba el regreso a la ‘nueva normalidad’, se reportó que varios jugadores del equipo de los Dallas Cowboys dieron positivo al covid-19.

A través de un comunicado del equipo, informaron que “varios jugadores de los Dallas Cowboys y Houston Texans habían dado positivo con el virus que ha impactado todas las facetas de la vida estadounidense en los últimos meses”.

Unos de los contagiados sería el jugador Ezekiel Elliott que al parecer dio positivo a las pruebas la semana pasada.

Fue el agente del mismo Elliott, Rocky Arcenaux quien le confirmó la noticia a Ian Rapoport de NFL Network.

Esta situación generará dudas sobre el regreso de la NFL. La liga aún no ha permitido el regreso de los jugadores a las instalaciones, aunque los entrenadores recibieron luz verde para regresar la semana pasada.

Todo esto, sin embargo, se está manejando con un protocolo muy estricto.

Debido a las leyes de privacidad de los Cowboys, no se les permite entrar en detalles sobre los contagios.

“Debido a las leyes de privacidad federales y locales, no podemos proporcionar información sobre la salud personal de ninguno de nuestros empleados. Estamos siguiendo todas las pautas de los CDC, locales y de la NFL para mantener nuestras instalaciones seguras, incluyendo la limitación del acceso de los empleados”, detallo Rocky Arcenaux.

