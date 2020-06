Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La consultora Kearney dio a conocer que México ha quedado fuera del ranking de los 25 países principales que son más atractivos para la inversión extranjera directa (IED) en 2020, que se deriva de factores regulatorios y de gobernanza.

Durante la presentación del Índice de Inversión Extrajera Directa 2020, Ricardo Haneine Haua, director general del Kearney, recordó en videoconferencia que el año pasado, México estaba en la última posición.

In this year's Foreign Direct #Investment Index, our annual survey of global investors highlights the impact of the pandemic on foreign investment and reveals that #climatechange is a major consideration for investors. Read the full report: https://t.co/GkZwuFz0WT pic.twitter.com/lE7UCLEY9A

— Kearney (@kearney) June 16, 2020