No se ha definido cierre de panteones: regidora

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Cd. Vicotoria.- El cierre de los panteones municipales para el próximo Día del Padre permanece en la incertidumbre ya que la Coepris aún no ha emitido un comunicado al respecto, advirtió la regidora Karleny Miroslava Perales Escalante.

La regidora por el partido Movimiento Ciudadano y Presidenta de la Comisión de Panteones en el Cabildo local señaló que a la fecha aún no hay una determinación al respecto aún cuando probablemente, adelantó, se decrete el cierre de los camposantos durante los próximos días viernes, sábado y domingo.

«Todavía no es un hecho, yo hablé ayer con Paola que es la directora y me comentó que lo posible era que se tomaran las mismas medidas que el Día en la Madre, pero aún no me ha llegado el oficio».

«Serían viernes sábado y domingo», detalló.

Perales Escalante refirió que ellos como regidores no son invitados a las sesiones de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por lo cual están sujetos a actuar solamente a través de un comunicado en donde son enterados de las acciones que se llevarán a cabo.

Y agregó; «quedaron muy formales que el día de hoy ya se me decía a ver qué medidas se tomarían»

«Ya recibiendo el oficio yo se los hago saber, qué medidas se van a tomar», dijo para concluir.

