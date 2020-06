Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

La cantante australiana Sia permitió el uso y comercialización de sus canciones a Rebeca Godoy, una mexicana que sufre cáncer de mama terminal, después de que esta publicara una lista de deseos que quiere cumplir antes de morir.

«Rebecca Godoy, tienes toda mi bendición para grabar e intentar monetizar cualquiera de mis canciones. Siento mucho por lo que estás pasando y, en este caso, supongo que te amo, ve cuando lo necesites», escribió la intérprete de «Chandelier» desde su cuenta de Twitter.

Rebecca Godoy you have my blessing to record and try to monetize any of my songs. I’m so sorry you’re going through this, I guess in this case I love you, go whenever you need to. ❤❤❤❤❤ #rebeccagodoy

— sia (@Sia) June 15, 2020