Declaran ilegal cancelación de DACA

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Este jueves la Suprema Corte de Estados Unidos decidió mantener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a miles de jóvenes indocumentados conocidos como dreamers de ser deportados.

El tribunal Supremo tachó de ilegal la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa que desde hace ocho años ha beneficiado a miles de indocumentados que llegaron al país cuando eran niños, por lo que con esto se abre un camino para la legalización de 700 mil dreamers.

Este programa fue una iniciativa del ex presidente Barack Obama en el 2015 para evitar la deportación de miles de jóvenes que habían permanecido ilegalmente en el país.

Para obtener este beneficio los jóvenes debían comprobar que llegaron a EU antes de los 16 años, no tener antecedentes penales y que cursaban educación secundaria o universitaria.

Pero el 5 de septiembre del 2017, la administración del presidente Trump decidió acabar con el programa, el cual entraría en vigor a partir del 5 de marzo del 2018, entrando en una lucha judicial.

La corte federal de California ordenó restablecer este plan migratorio el 9 de enero de 2018, pero el 16 de enero de ese mismo año, el Departamento de Justicia anunció que recurriría ante Tribunal Supremo el fallo anunciado por juez de California.

Una corte federal en Nueva York frenó la decisión de acabar con el DACA el 13 de febrero de 2018, en respuesta a una demanda presentada por 5 jóvenes “soñadores”.

El 26 de febrero del 2018 el Supremo decide no admitir a trámite el caso y rechaza la petición del gobierno de Trump de que el tribunal sentara un precedente a nivel nacional y le permitiera acabar con el DACA,

El juez federal John D. Bates ordenó el 24 de abril de 2018 a la administración de Trump continuar con el programa y aceptar a nuevos solicitantes, reafirmando la orden el 3 de agosto de 2018 para reactivar por completo el DACA, rechazando así Bates el recurso del Ejecutivo a su decisión de abril.

Finalmente el 8 de noviembre de 2018 la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco mantuvo en vigor el DACA.

Este programa, DACA, ofrece la garantía de no ser deportado, permiso de trabajo y un número de Seguro Social, permiso, previa solicitud, para viajar fuera de Estados Unidos.

Sin embargo, sus beneficiarios no reciben la residencia permanente o también llamada “Green card”, ni estatus legal, sino una “presencia legal” en Estados Unidos.

Hasta el 30 de junio pasado un total de 660 mil 880 “dreamers” estaban amparados por este beneficio, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

#SCOTUS rules against Trump administration in challenge to decision to end #DACA program, which allowed noncitizens brought to this country illegally as children to apply for protection from deportation, holding decision was arbitrary and capricious

— SCOTUSblog (@SCOTUSblog) June 18, 2020