¿Quién es el culpable del supuesto asesinato de Paulette? ¿Su mamá le quitó la vida? ¿Su papá sabía todo lo que pasó? ¿Todo fue encubierto por el Gobierno? ¿De verdad fue un accidente? ¿Qué pasó con Paulette?… Esas y muchas preguntas más, son las que millones de personas que vieron la serie “Historia de un crimen: La búsqueda” se hicieron luego de ver dicha producción de Netflix.

Y es que toda duda es razonable hablando de este caso, el cual ocurrió en el año 2010 y que se convirtió en el centro de atención de todos los medios de comunicación a nivel nacional, incluso llegó a tener notoriedad fuera de México debido al gran numero de inconsistencias que se vieron dentro de la investigación.

Si bien en la vida real lo ocurrido a la pequeña de cuatro años Paulette Gebara Farah tomó un tono dramático, debido a que el foco de atención se fue en los rumores (o verdades) en torno a la vida de sus padres: Lizette Farah y Mauricio Gebara. Netflix tomó la mala decisión de maximizar ese tono de telenovela.

Con solo seis capítulos, “La búsqueda” logró ganarse el disgusto y las burlas de prácticamente todas las personas que llegaron a verlos. Lo que se esperaba como una mirada “profesional” al caso que conmovió e indignó a casi todo México por tratarse de la muerte de una niña de cuatro años, terminó siendo una parodia.

Tras la infinidad de comentarios negativos criticando: 1.- las actuaciones ridículas de la mayoría de los personajes y 2.- la absurdez de la trama, la actriz Regina Blandón quien da vida al personaje de una reportera que de cierto modo lleva el peso de la historia, tuvo que salir a “defender” dicha producción.

“Si hubiera sido anunciada como un documental, entiendo que te hubiera molestado que no fuera un “caso de investigación”, pero dice “mini serie”. Realmente, el toque de comedia es sólo un reflejo de cómo se manejó el caso desde el comienzo en aquel entonces, fue un circo. Es una sátira porque el manejo de las cosas en su momento fue un chiste, un insulto para todos”, escribió Blandón en su cuenta de Twitter.

Sí, el caso fue un circo en la vida real; el hecho de que sea una “mini serie” y no un documental no es una excusa que justifique el tono satírico (que llega a ser de mal gusto en algunos momentos) de la misma. “Historias de un crimen” tiene dos casos igual de polémicos: “Colosio” y “Colmenares” y a ninguno se le dio el mismo tono que al del caso Paulette.

Lo anterior podría llegar a justificarse con decir que ni el caso del asesinato del político Luis Donaldo Colosio ni la muerte del joven colombiano Luis Andrés Colmenares Escobar llegaron a ser tan absurdos en la vida real como lo fue el de la muerte de la pequeña “Po”, como le apodaban sus seres queridos, pero aún así se catalogaron como “mini series” no como documentales.

El punto es que Netflix tomó la decisión de hacer una telenovela un caso que no fue tomado de forma seria en su momento, decidió hacer una burla más grande algo que fue una burla en el 2010, decidió seguir dejando de lado el lamentable fallecimiento de una pequeña de cuatro años para centrarse en lo que los medios se centraron hace diez años, decidió hacer una parodia fácil de algo que pudo haber sido tomado con un poco de respeto. No por quedar bien con el país, no por mostrar algo que no ocurrió o por pintar un México que no es sino para darle un poco de respeto e importancia a lo que de verdad debería: Paulette.

