Una joven ha denunciado por medio de Twitter a Ansel Elgort, protagonista de ‘Bajo la misma estrella’, de abuso sexual, revelando que esto sucedió cuando el actor tenía 20 años y la joven tenía 17 años, en 2014.

Por medio de Twitter fue que la usuaria identificada como Gabby compartió la situación de agresión sexual que vivió por parte del también protagonista de ‘Baby: el aprendiz del crimen”.

“Fui abusada sexualmente un par de días después de cumplir 17 [años]. Él estaba en sus veintes: sabía lo que estaba haciendo. […] Escribo esto para poder sanar por fin y sé que no estoy sola y que se lo ha hecho a otras chicas. Ansel Elgort abusó sexualmente de mí cuando yo tenía 17”, compartió por medio de Twitter.

Según la joven, ella le envió un DM (Mensaje Directo) por medio de Snapchat. Gabby al ser muy fan de él, jamás pensó que Anser pudiera contestarle. “Solo era una niña”, dice en su publicación. En aquel entonces, Elgort recién había estrenado la cinta “Bajo la misma estrella”, por lo que gracias a la fama de la que gozaba, aprovechó para pedirle fotos de ella desnuda. Además, le pidió a la joven que hiciera un trío con sus amigas, quienes también eran menores de edad.

“Cuando ocurrió, no me preguntó si quería dejar de tener sexo sabiendo que era mi primera vez y yo estaba llorando y con dolor y no quería hacerlo. Lo único que salió de su boca fue ‘Necesitamos romperte’. YO ERA MUY JOVEN Y ÉL LO SABÍA”, agregó la joven sobre la situación que vivió con el actor.

Luego del ataque sexual del actor, Gabby sufrió de estrés post traumático y de ataques de pánico, por lo que tuvo que ir a terapia. Y finalmente, ya un poco más recuperada, decidió romper el silencio y alzar la voz para tratar que otros no pasen por la misma situación que ella pasó.

