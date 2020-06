Éntrele al ‘Cotorreo Grupero’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El cantante victorense Zeferino Herrera, platicó con El Diario de Ciudad Victoria sobre un nuevo proyecto que arrancó hace unas semanas y mediante el cual se busca brindar un espacio a artistas “nuevos” así como entretener a la audiencia.

Teniendo como contexto la pandemia por el coronavirus que hizo necesario el aislamiento social y la cuarentena, surgió la idea de llevar a cabo en espacio mediante el cual quienes dependían de eventos masivos y/o públicos, pudieran seguir vigentes y visibles.

“Hace tiempo unos buenos amigos de producción me invitaron a colaborar en un proyecto de un programa en vivo precisamente por esto que se está presentando a nivel mundial, quisimos seguir activos a través de este medio, del Facebook Live y las redes sociales”, expresó Herrera.

Quien ha estado participando en varios sketches producidos por Israel Jaitovich para Televisa, dijo que a través de este programa se hablará de proyectos a futuro, presentaciones y planes para entrar en la llamada “nueva normalidad” tanto de él como de otros talentos tamaulipecos y de otros estados del país.

“Este programa ya se está transmitiendo aquí y en Linares, Nuevo León. En este proyecto estoy yo y unos colegas, personas que se dedican a promover agrupaciones locales y de otros estados, así como a todo tipo de artistas que quieran destacar en este ámbito”, mencionó.

“En lo personal me siento muy contento de que me invitaron a participar en este proyecto, porque durante muchos años he picado piedra, he tocado muchas puertas y no dejo de trabajar día con día. Me siento comprometido con mi gente de Ciudad Victoria de cada día hacer las cosas mejor”, añadió.

Fue así como enfatizó la importancia de siempre soñar en grande, además de apoyar a los talentos que van tomando su camino o buscando la forma de ser reconocidos, así como a las agrupaciones que todavía no tienen a alguien que los oriente o guíe en su andar por una carrera profesional.

“Vamos empezando con este programa que se llama “Cotorreo grupero” y queremos invitar a la gente a que comparta los videos y las presentaciones de las agrupaciones y los solistas, de artistas que se estarán presentando a través de la página de Crugal Music y de Zeferino Herrera”, indicó.

