La cadena de televisión HBO Latin America anunció la suspensión del programa del comunicador Chumel Torres. En un posicionamiento que hicieron llegar vía electrónica, fechado el día de ayer, el canal señala:

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa CHUMEL CON CHUMEL TORRES hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”

HBO Latin America es reconocida por llevar a la pantalla producciones que generan reflexión y promueven la discusión de temas cruciales en nuestra sociedad, como la diversidad, la inclusión y la no-discriminación, se agrega en el comunicado.

El comunicador, que había optado por no dar declaraciones tras el escándalo por la cancelación de un foro sobre clasismo y racismo que organizaría el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y del que se criticó su participación señaló hoy en una entrevista con EFE que pese a las críticas no cambiará su humor.

«No tiene que cambiar el humor y no voy a cambiar. No creo que lo esté haciendo mal la verdad, no sé si suene egoísta, pero da risa, la gente se ríe y ya», dijo este viernes el conductor y «youtuber».

«Yo no voy a disculparme por mi humor, no voy a disculparme por un chiste que ofenda a alguien porque la idea no es ofender a alguien, yo no pienso ceder ante la fragilidad de la gente que dice ‘esto me ofende’. Pues no lo veas. Pero jamás voy a decir ‘malditos indígenas’. Eso ni tiene chiste, ni es humor», explicó.

Además, al comediante le parece «surrealista» el revuelo que ha causado tan solo un anuncio de un evento que no sucedió, e incluso considera «hipócrita» la actitud del presidente de preocuparse por su participación en un foro de una institución cuya existencia dijo no conocer.

Por eso, desde su punto de vista, no es tan importante generar debate sobre el discurso de los comediantes, que aseguró se ha visto afectado por lo «políticamente correcto», e hizo un llamado a la sociedad a que tengan el mismo ímpetu en criticar a los políticos que gobiernan el país.

«Somos comediantes, no somos políticos. (…) El gobernador de Puebla (Miguel Barbosa) dijo que si había chavas muertas era porque se fueron con el novio, no seas hijo de tu chingada madre, eso sí ofende», declaró.

Además, Torres dijo con toda seguridad que no se considera ni racista ni clasista.

«La mitad de mi familia es morena. La gente cree que sabe de dónde vienes, como te ven güerillo (rubio) creen que tienes privilegios. Yo nací en el barrio de Los Pinos de Chihuahua (en el norte del país) en medio de dos barrios de cholos, entonces me ha costado mucho llegar hasta acá como para que se me vaya por unos tuits pendejos», mencionó.

Finalmente, el comediante señal que a pesar de todo, el mal rato que vivió, también trajo cosas buenas: «Me deja 120 % más de vistas en Youtube, 8.300 seguidores más y me deja que el presidente sabe quien soy y que no le importa la Conapred».

