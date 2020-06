Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Nueva York, 19 jun (EFE).- La cantautora Alicia Keys aborda una de las cuestiones sociales más candentes, la violencia policial, en su nueva canción, «Perfect Way To Die» (La forma perfecta de morir), que fue publicada este viernes en Internet.

La ganadora de 15 premios Grammy aseguró que sintió que debía escribir una canción para mostrar su repulsa por las injusticias.

«He sentido que la música me ha llamado como no me había llamado antes», dijo en la red social Instagram.

«Me he estado dejando guiar por ella, y me ha llevado a la canción ‘A Perfect Way to Die’. Esta canción es muy poderosa y dolorosa porque NOSOTROS tenemos el corazón roto por la muerte injusta de muchos», agregó.

Keys publicó la canción escasas semanas después del inicio de una oleada de protestas en EE.UU., que también se han extendido a numerosas ciudades del planeta, por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, considerada una muestra más del racismo sistemático que existe en la nación más poderosa del mundo.

«Por supuesto, NO hay una manera perfecta de morir», continuó Keys. «Esa frase ni siquiera tiene sentido. Igual que no tiene sentido que haya tantas vidas inocentes que no nos debieron de haber quitado por la cultura destructiva de la violencia policial», escribió la artista.

La responsable de «No One» contó esta semana en su intervención en un programa televisivo que inicialmente escribió la canción pensando en las muertes de Michael Brown y Sandra Bland, otros dos afroamericanos que fallecieron a manos de la policía.

«Espero que esta canción un día no sea tan relevante. Nunca debemos de dejar de luchar por la justicia», zanjó en su publicación de Instagram.

Comentarios