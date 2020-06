Acusan a Justin Bieber de abuso sexual

A través de Twitter, una de las presuntas víctimas, de nombre Danielle, compartió su historia en la que acusa al cantante de violarla en 2014.

«Me tomó de mis jeans, los desabotonó, me los quitó y comenzó a tocar mi ropa interior con sus dedos», señaló desde su cuenta anónima. «Empecé a pensar y comencé a dudar de mí misma… luego bajó mi ropa interior, agarró las sabanas de la cama para cubrirnos. Su cuerpo estaba encima del mío, piel con piel… Se forzó dentro de mí».

Anonymous woman accuses Justin Bieber of sexually assaulting her at the Four Seasons in 2014, Bieber’s camp deny the claims and say he was staying at an Airbnb on that date. pic.twitter.com/nXMSQMqmpi

