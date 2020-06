Exyerno del gobernador de Chiapas sufre agresión de escolta

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Carlos Armendáriz, exyerno del gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas sufrió un ataque con arma de fuego de parte de un escolta de la hija del mandatario estatal.

El mismo Juan Carlos Armendáriz lo registró todo en un video publicado en Facebook.

En los videos se observa cuando el escolta baja de un vehículo (BMW) con un arma de fuego y le pregunta quién es. Después de intercambiar algunos insultos el escolta le dispara.

Los hechos sucedieron frente al Palacio de Gobierno, donde también había varios curiosos.

En otro video, el exyerno del gobernador le explica a la policía municipal que llevó regalos a sus hijos que su exposa María Escandón Attiq, no le permite ver, y fue cuando lo siguieron hasta el centro de la ciudad donde le dispararon.

“Mire señor gobernador del estado de Chiapas, su hija María Escandón Attiq con su amante con el que me engañó y no me deja ver a mi hijo desde hace tres meses y este pendejo que me disparó”, dice el hombre.

El denunciante asegura que el agresor es Alberto Consospo Hernández, escolta de la hija del gobernador.

Al llegar la policía municipal, el vehículo donde viajaba el escolta huye del lugar, dejando al agresor.

Juan Carlos Armendáriz pidió el apoyo de Gobernador y el Fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca.

La Fiscalía General del Estado (FGE), ya inició una carpeta de investigación por hechos violentos.

El joven fue auxiliado por las autoridades municipales y el agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Según información de redes, el joven herido recibe atención médica en un hospital privado y se le realizará una cirugía para retirar la bala.

Con información de: heraldodemexico.com.mx

