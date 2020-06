Mi jornada inicia a las seis de la mañana y concluye a las 12 de la tarde o hasta que se resuelva lo que se tenga que resolver en el hospital. De ahí procuro ir a la casa a comer y dedicar por lo menos media hora a mis hijos; posteriormente atiendo la práctica privada, para regresar a las 10 o 12 de la noche.

“Cuando regreso me quieren abrazar, pero les pongo un alto para que me esperen a que me quite la ropa y me bañe. Ellos saben que esa pausa la hago porque los estoy protegiendo”, indicó en este día en que se celebra el “Día del Padre”.

El médico tiene tres hijos, uno de ocho años y gemelos de 12. Todos hombres, que comprenden su responsabilidad como médico neumólogo, más en estos tiempos de atención a pacientes diagnosticados con coronavirus.