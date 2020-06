Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En el mes de abril el turismo mundial se paralizó debido al Covid-19 con una caída del 97 por ciento en el número de llegadas internacionales, 180 millones menos que en el 2019, según datos de la Organización Mundial de Turismo.

Las restricciones de viaje ocasionaron que en épocas como la Semana Santa, donde se esperaba una mayor afluencia se produjera una caída, por lo que el turismo mundial acumuló un descenso del 44 por ciento hasta este mes, lo que se tradujo en una pérdida de aproximadamente 195 millones de dólares en ingresos.

Las primeras regiones en ser afectadas por la pandemia fueron Asia y el Pacífico, donde los meses de enero y abril del 2020 fueron los más de afectación con un 51 por ciento menos de llegadas.

La segunda mayor caída fue Europa con un descenso del 44 por ciento en el mismo periodo, seguido de Medio Oriente, con 40 por ciento, así como América con el 36 por ciento y África con el 35 por ciento.

La OMT estableció tres posibles escenarios para el sector turístico en 2020 que apuntan a posibles disminuciones en el número de turistas internacionales del 58 al 70 por ciento, dependiendo de cuándo se levanten las restricciones de viaje.

El impacto de la caída de la demanda podría suponer la pérdida de entre 850 y mil 100 millones de turistas internacionales, que se traducirían entre 910 millones y 1.2 billones de dólares en ingresos por turismo mundial, además de estar amenazados entre 100 y 200 millones de puestos de trabajo.

A mediados de mayo se registró un aumento en el número de destinos que anuncian medidas para reiniciar el turismo como los protocolos y políticas mejoradas de seguridad e higiene diseñadas para promover los viajes.

Después de varios meses el turismo ha comenzado a reiniciarse en algunas áreas, sobre todo en los destinos del hemisferio norte, aunque las restricciones de viaje todavía se mantienen vigentes en la mayoría de los países.

Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, señaló que es vital que el reinicio del turismo se convierta en una prioridad y se gestione de manera responsable, protegiendo a los más vulnerables, teniendo como prioridad la salud y la seguridad.

