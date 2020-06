¡‘Chevepánico’ en Victoria!

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

Este fin de semana se reavivaron los rumores de que nuevamente se registre una escasez de cerveza, al grado de que algunos expendedores de estos productos comenzaron a encarecer los precios, así como empezaron a embodegar la bebida.

En tanto, en las tiendas de conveniencia también se comienza a notar que extrañamente los exhibidores van quedando vacíos, sobre todo cuando se trata de un día festivo.

Entrevistado sobre la situación que prevalece en el mercado cervecero local, el propietario de un establecimiento reconoció que ya le subió de precio a los productos, principalmente a los de mayor movimiento, como son la presentación de lata de 355 mililitros y la que se conoce como “caguama”.

“Lo que pasa es que en la semana el repartidor, en las dos visitas que hizo miércoles y sábado, no me surtió lo que le pedí, sino como un 40 por ciento menos, que eran indicaciones de la agencia local en las entregas a todos los establecimientos que venden cerveza”, expuso.

Citó que en el caso específico del sábado, no le fue surtida la lata de 355 mililitros de Tecate Light ni caguama, “lo único que me dijo es que no había en la agencia, pero no cuál era el motivo, entiendo que hay escasez, pero no nos dicen nada”.

En este contexto, el entrevistado mencionó que ya para este domingo subió el precio de ambas presentaciones en alrededor del 50 por ciento, “las caguamas las tengo en 70 pesos y el six de lata chica en 140, porque fue de las que no me dejaron este sábado ni el miércoles”.

Finalmente, mencionó que tiene conocidos que también tienen minisúper con venta de cerveza, con los cuales se puso de acuerdo para traer de otras ciudades, “algunos ya comenzaron a embodegar, la trajeron de Monterrey y se me hace que más tarde o temprano también saldré para allá”.

Comentarios