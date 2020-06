Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Tijuana (México), 22 jun (EFE).- El central argentino formado en River Plate Leandro González Pirez está a horas de confirmar su paso de los Xolos de Tijuana al Inter de Miami, el preside el exfutbolista británico David Beckham, destaca este lunes la prensa deportiva mexicana.

González Pires, quien es esperado en Miami para ultimar detalles de su vinculación y, si así fuera, someterse a exámenes médicos, ya tuvo un paso exitoso por la MLS con el Atlanta United entre 2017 y 2019 y se coronó campeón en 2018 bajo el mando de su compatriota Gerardo ‘Tata’ Martino, actual seleccionador mexicano.

Nacido hace 28 años en Buenos Aires, llegó hace seis meses al Tijuana y destacó en el torneo Clausura, que fue suspendido y luego cancelado a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus.

