Una madre cisne perdió la vida luego de encontrarse con un grupo de jóvenes que destrozó su nido. Activistas pro animales, denunciaron las malas acciones y afirmaron que la hembra murió de tristeza por su ‘corazón roto’.

En lugar donde esto sucedió fue en Manchester, en donde, una madre cisne falleció al ver cómo su nido era destruido con ladrillos por jóvenes.

Los adolescentes fueron vistos en las inmediaciones del lago del Canal de Manchester en Kearsley, Reino Unido, desde el mes de mayo. Luego fueron sorprendidos lanzando piedras y escombros a seis huevos que eran empollados.

Tiempo después la madre cisne fue ataca por perros y acosada por un pato, lo que le costó perder otros dos huevos, además de sufrir el abandono del cisne macho.

Hace algunos días, cuando la madre cisne se encontraba cuidando el que sería su último huevo sobreviviente, su cuerpo fue encontrado sin vida sobre el huevo, por lo que Michael Mason, un hombre que dio seguimiento al ave, comentó que esta dio la vida por su huevo y falleció a causa de los trágicos acontecimientos.

“Su compañero la dejó sola y, lamentablemente, me informaron esta mañana (junio 18) que la encontraron muerta en su nido. Simplemente tengo ganas de llorar”, escribió en su cuenta de Facebook.

Sobre los hechos, un activista de la vida silvestre, llamado Sam Woodrow, declaró que el animal pudo morir por un paro al corazón.

Tras el ataque se llevará a cabo una investigación por parte de la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animal (RSPCA), que además invitó a la comunidad a sumarse con acciones que prevengan el maltrato animal.

En esta región, los cisnes y sus nidos están protegidos por la ley desde 1981, por lo que lo ocurrido ameritaría una penalización.

