Padre hornea panes LGBT en apoyo a sus hijos

“Mi relación con él es súper bella; hay mucho respeto y cariño, que son esenciales para el desarrollo personal de cualquier persona. Pero no solo con él, el resto de mi familia también me respeta, me ama y me apoya incondicionalmente. En mi familia somos dos miembros de la población LGBTTTIQ+; mi hermano Jorge que es gay y yo una mujer trans. Por eso entre los dos planeamos llevar a cabo la idea de las conchas arcoíris y mi papá se mostró súper dispuesto a hornearlas”.

Sin duda alguna son panes que además de ser muy vistosos por los colores, se antojan, por lo que les preguntamos dónde pueden conseguirse.

“Actualmente estamos en Celaya. Hace poco hicimos una publicación para hacer pedidos vía Facebook y después entregarlos. Actualmente a causa de la contingencia tuve que refugiarme en casa de mi papá, pero próximamente estaremos en la CDMX para que pidan las suyas. Además, pensamos hacerlas no solo en junio, porque durante todo el año celebramos nuestro orgullo de ser. Cuestan solamente 15 pesitos y están deliciosas. ¡Además están hechas de harina integral para quienes quieren darse un gusto y cuidar la figura!