Pako Aguilar, pasión por la locución

Valeria Maldonado Peña

¿Cuántas veces hemos escuchado la frase “las puertas se abren para quien las toca”? Estas palabras no fueron tomadas a la ligera por Pako Aguilar, quien es hoy en día uno de los locutores de radio más conocidos de Ciudad Victoria y del estado. Aquí conoceremos un poco más de su trayectoria.

Nacido un 22 de febrero en la Capital de Tamaulipas, Francisco Aguilar creció buscando lograr cada una de sus metas y sueños. Al igual que muchos de nosotros, puso todo su empeño y dedicación para convertirse en eso que siempre (o desde temprana edad) quiso llegar a ser.

¿Desde cuándo iniciaste en la locución?

“Comencé en esta cabina (de Organización Radiofónica Tamaulipas) en el año de 1996 haciendo un poco más de historia, inicié en el Canal 10 como voz en off narrando partidos de futbol y de ahí emigré a la estación de radio, porque era algo que me llamaba mucho la atención”.

Fue así como Aguilar llegó a la Radio Universidad en el 102.5 con el impulso del coordinador de la carrera de Relaciones Públicas y de Comunicación, Rodolfo Reyes. “Él me impulsó muchísimo, vio en mí no sé, tal vez aptitud, tal vez talento para hacer eso que me apasiona”.

¿Qué o quién te impulsó a estar al frente de un micrófono?

“Yo le doy muchas gracias a mi amigo Fito Reyes, porque me ayudó muchísimo en esta carrera de la radio, de cómo comenzar. Y así fue como llegué, tocando puertas a la ORT, donde en ese entonces en Recursos Humanos se encontraba Geña Valdez, a quienes muchos conocerán por su trayectoria como cronista deportivo”, recordó.

¿Estudiaste algo relacionado con lo que ahora haces?

“Soy licenciado de Relaciones Públicas, me encanta la comunicación, la he ejercido con mucha pasión y cariño. Soy actualmente y tengo la licencia de locución gracias al ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, desde aquellos años en que iba iniciando, y eso es lo que me ha permitido estar al frente del micrófono”.

Por otra parte, dijo que “tocando la puerta me la abren, precisamente en esta cabina hace 24 años que comenzamos y es donde empecé a despegar, por decirlo de alguna manera, porque fue aquí donde conocí verdaderamente cómo hacer la radio, una radio que trascendiera”, que es algo que siempre le ha importado.

¿Qué cambios has visto con el paso de los años?

“En aquel tiempo teníamos que lidiar con instrumentos que en ese entonces eran análogos, no como hoy en día, que nos ayuda mucho la tecnología, teníamos cintas de carrete abierto, tornamesas, cd’s y era una gran dinámica el hacer locución”, explicó.

Señaló que cuando él iba comenzando en esto de la locución, tenía que estar continuamente en movimiento porque había muchas cosas que hacer al mismo tiempo. El locutor tenía que poner el carrete, tomar llamadas, hablar con los radioescuchas, entre muchas otras cosas al mismo tiempo.

¿De los locutores de mucha experiencia que enseñanzas te han dejado?

“En mi trayectoria de 24 años dentro de la Organización Radiofónica Tamaulipeca he conocido a grandes locutores de la radio que me han dejado grandes enseñanzas, como don Carlos Adrián Avilés Bortolussi o el gran maestro Núñez Villasana”, expuso.

Aguilar dijo que “ellos me dieron una gran enseñanza; Carlitos en su programa “Alegría Matinal” y Villasana dándome instrucciones de voz, de dicción o de cómo moverme en cuestión radiofónica. Eleno Vogel, que sigue vigente y también le agradezco cada comentario que me dio”.

Además, añadió que fue justamente Vogel quien le realizó la prueba cuando llegó a tocar la puerta a la ORT; “en aquellos años empezó una gran aventura para mí, porque se abren espacios que no manejaba la radio comercial con el programador “la voz de la radio” con Miguel Ángel Montalvo, que también fue otro de los que agradezco mucho el apoyo”.

¿En los años que llevas en la radio, qué satisfacciones te ha dejado desempeñar esa labor?

“Una de las satisfacciones que he tenido estando dentro de esto de la radio ha sido sin duda el poder conocer a grandes artistas, no solo el entrevistar a cantantes o músicos, porque también he tenido la oportunidad de entrevistas a políticos, a talentos locales, a instituciones educativas, a diversas empresas, esto me abre el panorama de estar siempre tratando de empaparme de cosas nuevas y de siempre estar preparado”, mencionó.

¿Te ha tocado conocer artistas, cantantes, háblanos de esas experiencias?

Pako, como el mismo se hace llamar en redes sociales, expresó que cuando entró en la locución “venía la avanzada regia, el rock estaba de regreso, el rock nacional e internacional. A mí me encanta la música de rock, es uno de mis géneros preferidos, pero en sí tenemos que tener como comunicólogos un poco de conocimiento de todo”.

Dijo que fue este mismo trabajo lo que le abrió las puertas para conocer a infinidad de personalidades, al hacerles entrevistas con quienes tuvo contacto a veces presencial y otras telefónica, algunos de ellos Panda, División Minúscula, Plastilina Mosh, Molotov, Panteón Rococó, Café Tacvba, Camilo Séptimo, Little Jesus, Bobby Pulido y Ágora, entre otros.

“También personalidades internacionales, como Gene Simmons, Dash Berlin, Mago de Oz, Mon Laferte, Babasonicos, Technicolor Fabrics y de antaño Jeans, Ragazzi…se me van tantos nombres, inclusive aquí en uno de los pasillos de la radio tuve la oportunidad de conocer a uno de los grandes también de la música latinoamericana, que fue Juanes”, señaló.

¿Para un locutor qué representa la gente que está “del otro lado” de la radio?

Para Aguilar el tener una retroalimentación con el radioescucha es de gran importancia, dejó claro que para él “tener ese gran respeto cuando te diriges a cualquier persona, porque no sabes si es un niño, un adolescente, un ama de casa, un profesionista o una persona adulta mayor. Siempre tienes que tener ese respeto con cada uno de los que te están escuchando”.

También recalcó la importancia de mantenerse empapado de las noticias locales, nacionales y mundiales “porque tienes que tener el conocimiento al momento de transmitir, no solamente es venir aquí, abrir un micrófono y estar hablando, porque eso es intrascendente, lo que trasciende es lo que verdaderamente uno dice con el poder de la mente”.

¿Has conocido o has convivido con radioescuchas, qué te dicen cuando te ven en persona?

“Sí he conocido radioescuchas, a lo largo de estos años algunos se volvieron amigos lo cual agradezco porque es algo muy bonito, cuando te topas en la calle con ellos y que te digan “hey Paco cómo estás” con ese gran respeto y ese gran cariño, la verdad es otra de las satisfacciones de este trabajo, porque te das cuenta que las personas reconocen lo que haces y cómo lo haces”.

¿En lo personal qué tipo de música te gusta?

“El género musical no importa, porque en perfil de la estación he estado en La Cotorra, La Picante, pasé a lo largo de todas las estaciones poperas o de corte juvenil, Radio Festival, Mas W, Planeta W, estuve en todas las evoluciones digitales… agradezco el seguir vigente, porque aún hay personas que me hablan todos los días y hay que venir siempre con esa pasión, al final de cuentas es un trabajo que lo hago con mucha humildad”, expuso.

“Tuve grandes programas, como ‘La Escena’, ‘Dance W’, en las mañanas tuve una especie de ‘morning show’, que en aquellos años nadie se atrevía a hacer y yo lo hice. He estado en todos los horarios; ahora las tecnologías nos ayudan porque hoy en día todo está a un clic con las redes sociales, que nos ayudan mucho para estar en contacto con los radioescuchas”.

¿Qué consejo le das a los jóvenes en esta época que se vive donde las redes sociales pueden influir de buena o mala manera en las personas?

“A los jóvenes, que hoy viven en una etapa en donde todo lo tienen en la palma de la mano, en un mundo tan polarizado que hoy en día cualquier elemento es para que alguien explote en las redes sociales, donde hoy en día ya hay una gran diversidad de personas, les digo que tengan un gran respeto por lo que hacen y cómo la hacen”, indicó.

Finalmente, dijo que es importante el buscar generar unión y no división, “les invito a que estén preparados primero en los estudios, que se preparen todos los días y que tengan planeado lo que harán en un futuro y que lo realicen, porque pueden hacer cualquier cosa que quieran, tienen todas las herramientas a su alcance”.

BREVE BIOGRAFÍA

Pako Aguilar nació en Ciudad Victoria, es egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas de la Licenciatura en Relaciones Públicas, tiene un diplomado en Comunicación Política y Comunicación; además diplomado en Locución y Producción Radiofónica. Cuenta con 27 años de trayectoria dentro de los medios de comunicación, tanto impreso como radio.

