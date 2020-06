Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En el sudoeste de Inglaterra, en Stonehenge, una “asombrosa y única” estructura prehistórica de 4 mil 500 años de antigüedad, formando un círculo de más de 2 kilómetros de diámetro, fue descubierta cerca del célebre sitio megalítico, informó la universidad escocesa de St Andrews.

Análisis recientes han puesto en evidencia la presencia de 20 excavaciones masivas prehistóricas, de un diámetro de al menos diez metros y cinco metros de profundidad, señaló la universidad.

Estas excavaciones forman un círculo de más de 2 kilómetros de diámetro en torno al recinto, “henge” neolítico de Dirrington Walls y del sitio de Woodhenge a 3 kilómetros de Stonehenge, las que habrían sido cavadas hace más de 4 mil 500 años.

Estas excavaciones habrían marcado los límites de una zona sagrada en la época neolítica, asociada a la aparición de los primeros agricultores en gran Bretaña y a la erección de imponentes estructuras rituales, según los arqueólogos.

Este descubrimiento da una visión del pasado que muestra a una sociedad aún más compleja de lo que podríamos imaginar, señaló Richard Bates, de la escuela de ciencias medioambientales de la Universidad de St. Andrews.

El anuncio del descubrimiento se realiza justo después de las celebraciones del solsticio de verano en Stonehenge, que habitualmente congregan a miles de personas, pero que este año fue a través de internet debido a la pandemia.

El arqueólogo de Stonehenge y Avebury World Heritage Site, Nick Snashall, dijo que este descubrimiento es asombroso y que ofrece una nueva visión sobre la vida y las creencias de nuestros antepasados del neolítico.

