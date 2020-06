Se disparan casos de acné por uso de cubrebocas

El acné por cubrebocas —el acné más común es el acné mecánico, también conocido como el tipo de acné que afecta a un jugador de futbol americano en las zonas que roza el casco— además tiene la importancia suficiente para que la fuerza especial del COVID-19 de la Academia Americana de Dermatología de Estados Unidos (AAD, por su sigla en inglés) sintiera la necesidad de emitir recomendaciones al respecto.

Los trabajadores de primera línea en el sector salud y otros ámbitos son los que se encuentran en mayor riesgo debido a que sus cubrebocas están más ajustados y los usan durante periodos más extensos. Una carta de investigación publicada en el periódico Journal of the American Academy of Dermatology informó que al menos el 83 por ciento de los trabajadores de la salud en Hubei, China, padecían problemas dermatológicos en el rostro. Anecdóticamente, los médicos también reportaron un incremento en los brotes de acné en personas que no pertenecían al sector salud.

Cómo evitar el acné por cubrebocas

1. Ten en cuenta el tipo de cubrebocas que utilizas.

Solo tú puedes decidir cómo deseas equilibrar la importancia del material del cubrebocas con el nivel de protección que te ofrecerá, pero los dermatólogos recomiendan utilizar telas que sean cien por ciento algodón porque permite que tu piel respire un poco. Si la temperatura aumenta y sudas más, deberás mantener tu cubrebocas limpio.

2. Mejora tu rutina de cuidado de la piel.

De cualquier modo, muchos de nosotros utilizamos demasiados productos de belleza, así que considera el uso del cubrebocas como un buen pretexto para adoptar una rutina básica de cuidado de la piel: un limpiador suave que no contenga jabón y un humectante ligero sin fragancia.

Otra razón para utilizar menos productos es que el cubrebocas aumentará el efecto del producto sobre tu piel. (Seguro has notado este efecto secundario de oclusión cuando te has tratado los pies agrietados usando vaselina y poniéndote calcetines para dormir, por ejemplo). No obstante, en el caso de los productos con ácidos o retinoles, que pueden ser irritantes, aumentar su efecto no tendrá consecuencias agradables.

Carrie Kovarik, profesora adjunta de Dermatología en la Universidad de Pensilvania y miembro de la fuerza especial del COVID-19 de la AAD, sugiere utilizar productos con sustancias activas solo por la noche. Si nunca has usado retinol (los dermatólogos le llaman “piel virgen”) Kovarik afirmó que “ahora no es el momento para intentarlo”. Si eres de las personas que ya lo han utilizado antes, quizá necesites reducir su uso.

3. Despídete del maquillaje (al menos por ahora).

Si te maquillas para una videollamada, considera retirarte el maquillaje cuando vayas a salir. Heath reprende a sus pacientes con gentileza cuando aparecen en la pantalla en sus citas a distancia con un rostro completamente maquillado.

Si la piel debajo del cubrebocas suda, Shari Marchbein, dermatóloga de Nueva York, sugiere usar agua micelar o un limpiador suave para lavar el rostro rápidamente cuando lo retiras. (Lavar tu rostro en exceso lo reseca, lo cual engaña a tu piel y la hace pensar que necesitas producir más grasa; esto puede provocar más brotes de ese acné que buscas evitar). Aplica un humectante o, si ya estás cerca del anochecer, utiliza cualquiera de los productos que usas por la noche, señaló Marchbein.

Cómo tratar el acné en caso de que se presente

Gohara recomienda utilizar un peróxido de benzoílo de venta libre solo en las zonas con brotes y comenzar con una concentración del 2,5 o el 5 por ciento, no del 10. Si utilizas retinol, aplica el producto una noche y el tratamiento para brotes la noche siguiente.

Si eres de piel negra u oscura y desarrollas hiperpigmentación a causa del acné, Heath recomienda una sustancia tópica con ácido glicólico, que puede tratar tanto las imperfecciones como las manchas oscuras de la piel. Gohara advierte sobre el uso prolongado de un agente aclarador de la piel sin consultar a un dermatólogo. Si has probado todos los productos anteriores y tu acné persiste, tal vez sea bueno que atiendas dos de las otras causas del acné: el estrés y la alimentación.