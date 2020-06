Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Unas fotos publicadas en redes sociales confirmarían un noviazgo entre la actriz mexicana Eiza González y el actor Timothée Chalamet.

La pareja estuvo el fin de semana en Cabo San Lucas, México y al parecer tienen una relación más que de solo amigos, pues en las imágenes aparecen besándose.

El actor salía hasta hace unos meses con la Lily-Rose Depp, hija de Johnny Depp.

Según el portal TMZ, el actor besó a Eiza y después tomó una guitarra para tocarle una canción a ella y otros amigos.

Por último, Timothée se quita la camisa y se meten juntos a la alberca del hotel.

Eiza tiene 30 años y el joven actor tiene 24.

Timothée ha actuado en películas como ‘Call Me by Your Name’, donde recibió una nominación al Oscar. Además es un referente en la moda por su estilo.

Timothee Chalamet Makes Out with & Serenades GF Eiza Gonzalez in Mexico https://t.co/RArhQutxuZ — TMZ (@TMZ) June 23, 2020

Con información de: www.quien.com

