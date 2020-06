Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Edoardo Parisi y Chiara Giuntoli protagonizan esta increíble, tierna y conmovedora historia de amor que se ha vuelto viral.

El joven de origen italiano le propuso matrimonio a su novia, quien había sido hospitalizada y se encontraba debatiéndose entre la vida y la muerte.

Chiara, quien luchaba contra el cáncer de mama, tristemente perdió la batalla a tan solo dos días de haberse comprometido con Edoardo.

“Fue nuestro momento feliz”, dijo el italiano de 32 años.

Oggi voglio condividere con voi quella che aveva tutte le carte in regola per essere una storie d’amore da manuale ma, purtroppo, per Edoardo e Chiara non c’è stato un lieto fine. In questo oceano di tristezza questa l’amore vero vince sempre. https://t.co/gzdW8koW3n #18giugno pic.twitter.com/2CWz5XppgV

Este hermoso momento quedó inmortalizado en un video: “He querido decírtelo durante un tiempo, luego lo pospuse y lo pospuse”, dijo mientras sacaba una pequeña caja azul y un anillo. “¿Quieres casarte conmigo?’”, añadió.

Es ese momento tan mágico y emotivo, Chiara responde con un SÍ llena de muchísima emoción y desde luego algo sorprendida.

En ese emotivo momento, Chiara responde que sí llena de emoción y evidentemente sorprendida.

“¿Cómo puedes ser feliz en esta situación? Tú lo eras. El video lo demuestra. Me dijiste: ‘Perdón, no tengo la fuerza para ser más feliz que eso’. Pero en este océano de tristeza, este video es una prueba de lo que siempre he pensado. El verdadero amor siempre gana”, escribió Edoardo en Facebook.

UNA CARTA HASTA EL CIELO

Me desperté esta mañana, al fin había dormido después de no sé cuantos días. Desayuné solo, cruasán de crema y un capuchino. Lloré a escondidas en la ducha. Afuera está soleado y un ligero viento acaricia mi piel. Abrí las redes sociales después de muchos días, era algo que hacía a cada instante en tiempos pasados. He visto muchos mensajes hermosos de mucha gente. Me sentí afligido, así que paré y pensé en ti. Durante tu enfermedad nunca mostraste tristeza, no porque no entendieras la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me contagiaría. Así que siempre sonreíste, luchaste y brillaste.

Este fue tu momento feliz. Nuestro. ¿Cómo podíamos ser tan felices con lo que pasaba? Tú lo eras. Me dijiste: ‘Lo siento, no tengo más fuerzas para estar más feliz’, pero lo vi en tus ojos cargados de una luz divina.

Últimamente he presenciado mucha melancolía. La he escrito, la he hablado, la he pensado. Pero hoy brilla el sol.

Pensé que este debía ser nuestro momento, nuestro secreto. Pero en este océano de tristeza este video es la prueba de lo que siempre pensé: El amor verdadero gana. Es una fuerza realmente increíble, más que una medicina, más que cualquier cura. En tu habitación nadie podía hacerte sonreír, solo esto, solo el AMOR. Así, escrito con mayúsculas. Entonces creo que lo justo es compartir este momento con el mundo. Todos necesitan saber que por mucha desesperación que haya en la muerte, por mucho que intentó destruirnos con una cobardía sin precedentes, no pudo con nosotros. Nosotros JUNTOS hicimos esto. Le sonreímos en la cara.

Ayer, hoy y mañana habrá sol, solo será un poco más difícil verlo. Siempre desayunaré capuchino y cruasán de crema como cuando estabas tú.

Ahora sé que si el amor es verdadero, nada puede separar a dos personas hechas para estar juntas. Te amo.