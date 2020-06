Ambulantes ‘quebrarían’ con nuevo cierre: dirigente

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

Cientos de comerciantes ambulantes del primer cuadro de la ciudad se irían a la quiebra si se da un retroceso en la reapertura de actividades económicas, afirmó el dirigente de los puestos fijos y semi fijos de la capital del estado Paulino Cortés.

“Nosotros creemos que cerrar de nueva cuenta y mandar al confinamiento no es la solución, le pedimos al gobierno que por favor no lo haga, pues esto sería un duro golpe el cual ya no lo aguantaríamos”.

Señaló que después de más 70 días de confinamiento en donde tuvieron pérdidas considerables, decretar el cierre de actividades comerciales sería un duro revés para ellos, pues apenas empiezan a vender un poco para pagar recibos atrasados.

«Estuvimos cerrados 70 días y cerrar otra vez sí nos afecta mucho hay muchos pagos que hacer, hay muchos gastos y sí nos afecta demasiado».

Paulino Cortés pidió al Gobierno del Estado que no realice un cierre al comercio, ya que este sería un golpe del cual no podrían recuperarse.

«Estamos bien preocupados por los anuncios que están haciendo las autoridades, es un momento crítico, más que nada ya no temor, miedo, cómo le vamos a hacer con los gastos, no tenemos otra entrada de dinero más que de aquí, es muy difícil; la luz no espera, el agua o espera, el cable no espera».

