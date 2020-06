View this post on Instagram

🤩Barritas de proteína caseras Ingredientes: 1/3 Claras 🥚 1 taza de avena 2 Scoop de proteína @lovingit_healthy 1 cda de monk fruit 1/2 cda de canela en polvo 1/3 Miel abeja 🍯 1/4 taza de cacao nibs Procedimiento: Precalentar el horno a 350 F Agregar los ingredientes en un bowl. En una charola poner papel encerado y con una palita poner la mezcla y hacer una barra completa. (Cortar en barritas ya que esté fría) Hornear 25-30 min hasta que esté doradora. ✨By my baby @markosjimenez