RDC declara fin del último brote de ébola

La República Democrática del Congo (RDC) declaró el fin del rebrote de ébola, el cual causó la muerte de 2 mil 280 muertos y tuvo 3 mil 463 casos.

El virus asoló la zona noreste del país por casi 2 años.

“Hoy es un día de alegría. Con placer anuncio el fin de la epidemia de ébola en el noreste del Congo”, subrayó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hoy se cumplen 42 días, que es dos veces el tiempo de incubación de este virus, sin haberse detectado un nuevo caso, y es por lo tanto el requisito para dar como finalizado el décimo brote de ébola en ese país.

“Hoy declaramos la victoria sobre una epidemia duradera en tiempo y espacio y que ha provocado grandes estragos entre la población”, afirmó Muyembe, el director general del Instituto Nacional de Investigación Biomédica de la RCD.

El país africano aun no está libre de ébola, pues el 1 de junio, autoridades congoleñas informaron del undécimo caso en la ciudad portuaria de Mbandaka, donde en 2018, murieron de ébola 33 personas.

🎉 GOOD NEWS 🎉

The 10th #Ebola outbreak in #DRC 🇨🇩 is OVER!

WHO congratulates all those involved in this tough and often dangerous work to end the almost 2-year long outbreak.https://t.co/sBP2MHh77V pic.twitter.com/3beHtHqGy4

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 25, 2020