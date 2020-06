Castigan a pareja de jóvenes por tener relaciones fuera del matrimonio

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una pareja de jóvenes recibió 100 azotes en público tras mantener relaciones sexuales premaritales, pues el Islam no permite dicho comportamiento, apuntan medios locales de una provincia Indonesia.

Pese a la prohibición de reuniones masivas, los funcionarios locales procedieron con el castigo, asegurando haber adoptado las medidas adecuadas para prevenir la propagación del virus, comprobando la temperatura corporal de la pareja y proporcionándoles mascarillas, mientras ambos eran azotados públicamente a las afueras de una mezquita.

«Esta joven pareja merece 100 azotes porque violaron la ley islámica», señaló Agus Kelana Putra, jefe de la división de delitos generales de la oficina del fiscal en el distrito de Aceh Besar, donde la mayoría de la población es musulmana y se rige bajo la Sharía.

#Indonesia couple lashed in Aceh despite coronavirus fears,Two Indonesians caught having pre-marital sex were flogged a hundred times each pic.twitter.com/QmwlfLFbFl

— Hans Solo (@thandojo) June 6, 2020