Un hombre en Estados Unidos se ha vuelto viral por usar incorrectamente un cubrebocas en pleno vuelo.

El sujeto abordó un avión de la aerolínea Allegiant Airlines de Cleveland a Nashville. Además dela mascarilla colocada en el lugar incorrecto, usaba una gorra de color rojo con la frase “Make America great again” [Hagamos grande a Estados Unidos otra vez], usada por Donald Trump en su campaña presidencial.

Una pasajera llamada Jessica Hazeltine captó el momento con la cámara de su celular y compartió la imagen en su cuenta de Twitter. Agregó que el hombre levaba audífonos y que jamás cambió su cubrebocas de posición desde el despegue y hasta el aterrizaje del avión.

Añadió que nadie del personal de la aerolínea le pidió al pasajero colocarse bien la mascarilla, a pesar de que el resto de viajeros sí lo usaban apropiadamente. Allegiant no cuenta con una medida obligatoria sobre el uso de cubrebocas hasta el 2 de julio próximo.

Haven't been on Twitter for, wow, 11 years, but this was a photo I took on my flight from Cleveland to Nashville on Allegiant Airlines on Friday. Yes, this man used a surgical mask to cover his eyes. Yes, he wore the mask like this from departure to arrival. (1/2) pic.twitter.com/QufS3kLWKu

— Jessica Hazeltine (@lvnitup22) June 28, 2020