El Presidente es uno de los que están en la lista de los que estuvieron en contacto con Arturo Herrera, pero no es alguien que esté en particular riesgo de ser contagiado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Las defunciones en nuestro país por Covid-19, donde 14 estados se encuentran en semáforo rojo y 18 entidades en naranja, se elevaron a 27 mil 121, debido a los 473 nuevos decesos, donde el 66 por ciento son hombres con un promedio de edad de 61 años.

De las personas fallecidas, el 71 por ciento tuvo complicaciones debido a que padecían una o más comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo, entre otras.

Los casos confirmados hasta el momento por Covid-19 se elevaron a 220 mil 657 debido a los 3 mil 805 nuevos contagios registrados; los casos activos suman 23 mil 389.

Así también hay 131 mil 264 pacientes que le han ganado la batalla al coronavirus.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que no se considera necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador se realice la prueba de Covid-19, aún cuando está dentro de la lista de los 70 contactos que estuvieron cerca del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que el pasado 25 de junio dio positivo a coronavirus.

Mencionó que existen tres factores para determinar los contagios y su posible positividad del virus; el tiempo que se estuvo en contacto con la persona infectada, la cercanía y la fecha en que ocurrió el contacto.

Señaló que ante el futuro encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el momento no se ha solicitado como requerimiento que el mandatario mexicano se haga esta prueba.

López-Gatell mencionó que se ha revisado la lista de 70 personas que estuvieron en contacto con Herrera y el Presidente es uno de los que están en la lista, pero no es alguien que esté en particular riesgo de ser contagiado, por lo que corresponde, como en la mayoría de los casos, es la vigilancia basada en síntomas.

En cuanto al cierre de fronteras entre entidades colindantes para evitar la propagación del virus, el Subsecretario señaló que el país no las cerrará, ya que está comprobado que no es un mecanismo para evitar la transmisión de contagios, aunque pudiera ser razonable que si no se deja pasar, no puede infectarme, al final hay un punto de inflexión que rompe la capacidad de mantener aisladas a las poblaciones a menos que se esté dispuesto a sufrir las consecuencias adversas de un aislamiento absoluto.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, de acuerdo con la RED IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) Sonora tiene 64 por ciento de ocupación de camas, frente al 44 por ciento de ocupación nacional promedio; Tabasco y el Estado de México registran 63 por ciento de ocupación.

En camas con ventilador, el promedio nacional es de 39 por ciento.

Por otro lado Baja California registró 62 por ciento, el Estado de México 61 por ciento y la Ciudad de México 54 por ciento de ocupación hospitalaria.

Con información de: excelsior.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Comentarios