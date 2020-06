Hemos logrado que la pandemia no se saliera de control: AMLO

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno ha enfrentado correctamente la pandemia de covid-19 en México y que, pese a las complicaciones, la ocupación hospitalaria por contagios de coronavirus nunca fue ni será rebasada.

Después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, presentó el informe técnico sobre el coronavirus durante La Mañanera, el mandatario pidió a la ciudadanía continuar implementando las medidas de prevención para así “poder recuperar nuestra libertad” y reactivar la economía.

Reiteró que existen motivos para decir que “vamos saliendo” en el ámbito económico, puesto que se reactivarán los centros de trabajo, en conformidad con las medidas del semáforo epidemiológico. Asimismo, informó que se realizará una evaluación final general sobre el desarrollo de la crisis.

“Hemos logrado que no se disparara, que no se saliera de control la pandemia, y lo que llaman los médicos: se aplanara la curva de la pandemia. Se logró que no se disparara y que nos desbordara, que no se tuvieran las camas hospitales para atender a los enfermos, eso lo resolvimos entre todos”, dijo el Presidente.

López Obrador destacó que nunca estuvo prohibido salir de sus hogares, como se implementó de manera obligatoria en otros países, sino que, de manera voluntaria, la población decidió quedarse en casa, tomando conciencia de la situación y asumiendo su responsabilidad.

“Eso nos ayudó mucho, de manera que nunca nos rebasó la pandemia ni nos va a rebasar. Desde luego que no queremos que nadie llegue a los hospitales, nos preparamos y se resolvió. La preparación y la capacitación de los médicos, no teníamos especialistas, en meses se llevó a cabo un curso de formación de miles.

“El resultado no ha salido mal en comparación con lo que sucedió en otros países, en donde desgraciadamente han padecido más; nosotros hemos salido adelante con el apoyo de la gente, de los médicos, los especialistas, los científicos y con la colaboración de los sectores privados”, manifestó.

Recordó el contrato que el gobierno federal hizo con los dueños de hostales privados en México para atender casos no relacionados con coronavirus, liberando espacio en las dependencias públicas. López Obrador indicó que la pandemia influye en el estado de ánimo de la población, lo que puede orillar a una depresión y aumentando la posibilidad de desarrollar una enfermedad.

“Estamos optimistas, echados para adelante vamos a salir, esa es la labor que, cuando menos nosotros, estamos obligados en llevar a cabo: entusiasmar a la gente sin caer en lo irreal, la fantasía, pero sí ser optimistas”, afirmó.

