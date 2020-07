Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Usuarios de redes sociales se quedaron impactados luego de poder ver unas fotos que se viralizaron de un murciélago diadema gigante. Esta especia está en peligro de extinción y es bastante común en Filipinas.

Las fotografías que se han difundido en redes sociales, muestran al que es reconocido como el más grande del mundo, cuyo nombre científico es acerodon jubatus.

Los usuarios no dudaron en reaccionar con miedo, puesto que al parecer el murciélago diadema puede llegar a alcanzar las dimensiones de un humano con estatura promedio.

El susto no es para menos pues en las fotos el animal luce gigante, con un tamaño que dista mucho de lo que conocemos en Occidente.

Sin embargo, las imágenes contienen un truco: aunque es cierto que el murciélago diadema es el más grande del mundo, la realidad es que no es del tamaño de un humano.

i just found out about this species of bat called the giant golden crowned flying fox in the philippines. it is 4-5 feet tall and has a wing span of 6 feet. i’m never leaving my house again. pic.twitter.com/4D1tsgU9Yz

— ay me (@amythebabyhippo) June 27, 2020