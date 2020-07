Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cámaras de seguridad de Londres, Inglaterra, captó el momento en que una mujer estuvo a punto de ser aplastada por un enorme árbol.

La mujer, camina tranquilamente, cuando a una distancia de un metro aproximadamente, un enorme árbol comenzó a inclinarse y sorpresivamente cae con fuerza al suelo.

El pasado 4 julio se presentaron fuertes vientos en esa ciudad inglesa, por lo que el árbol no resistió y estuvo a punto de caer sobre la mujer de las imágenes.

Por fortuna, la mujer salió ilesa y tampoco se dañaron vehículos, pues la calle se encontraba sola en ese momento.

El video se compartió en redes, donde sorprendió a los usuarios y fueron muchos los que señalaron la buena suerte de la mujer.

Te compartimos el video aquí:

Here’s the tree at the junction of South Ealing Road and Little Ealing Lane getting blown over this afternoon. Amazing car cam footage by Joanna Wolman.

(Some understandable swearing!) pic.twitter.com/zlFcDFuXWX

— Jon Ball🟡 (@JonBall) July 5, 2020