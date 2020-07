¿Qué han hecho nuestros diputados en San Lázaro?

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tam.-

Tamaulipas cuenta con once diputados federales, nueve de mayoría relativa y dos de representación proporcional. Los partidos que los abanderan son Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Revolucionario Institucional (PRI).

En conjunto han participado en la presentación de propuestas de modificaciones o creaciones de ley, algunos como iniciantes, otros como grupo, o como adherentes de diversos grupos parlamentarios.

Paralelo a la presentación de iniciativas, su trabajo también se mide en el desempeño en las comisiones en que participan y la trascendencia de las mismas, además de subir a la máxima tribuna para exponer sus posicionamientos respecto de los asuntos públicos del país.

Del Distrito 1, José Salvador Rosas Quintanilla del PAN, ha presentado un total de 184 iniciativas, tanto propias, como adherente, de Grupo y con diversas fracciones parlamentarias. De ellas, tiene pendientes 125, se han desechado 21, aprobado 17 y retirado 21.

Entre los temas que le han aprobado están el garantizar tanto a la mujer como al hombre trabajador inscrito al IMSS el acceso a los servicios de guardería; aumentar las multas para quien haga mal uso del agua; prever que las embajadas y consulados del estado mexicano podrán extender las actas de nacimiento, matrimonio y muerte de los mexicanos en el extranjero y surtirá efectos inmediatos en territorio nacional sin necesidad de certificación. Establecer que toda institución de salud o educativa, pública o privada, que tenga conocimiento de que un menor no cuenta con acta de nacimiento, deberá dar aviso de inmediato al Juez del Registro Civil, dentro de las 24 horas siguientes.

Del Distrito 2, Olga Juliana Elizondo Guerra, diputada federal por el PT, ha participado en la presentación de 60 iniciativas, de las cuales 30 se encuentran pendientes, 13 han sido aprobadas, cuatro han sido desechadas y 13 retiradas. Entre los temas que le han aprobado tienen que ver con tipificar el delito de lesiones cometidas contra la mujer en razón de su género.

Así como suprimir la figura del fuero constitucional. Privar de la libertad previa sentencia condenatoria, a legisladores, ministros de la Corte o jefe de gobierno, durante el tiempo en que ejerzan su cargo. Solicitar por el titular de la Procuraduría General de la República a las legislaturas locales para que procedan como corresponda, a efecto de ejercer la acción penal por delitos federales, contra gobernadores, presidentes municipales, síndicos y regidores. Establecer el plazo de los procesos penales que involucren a servidores públicos, entre otros.

Por el Distrito 3, por el otrora partido Encuentro Social, el diputado Héctor Joel Villegas González ha participado en la presentación de 33 iniciativas, dos le han sido aprobadas, seis han sido desechadas, ha retirado nueve y quedan pendientes 16 en su ejercicio. Pertenece como secretario a las comisiones de Desarrollo y Conservación Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y, a la de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, además de la de Asuntos de la Frontera Norte.

Por el Distrito 4, la diputada Adriana Lozano Rodríguez del otrora Partido Encuentro Social, ha participado en la presentación de 31 iniciativas, de las cuales seis han sido aprobadas, dos desechadas, siete retiradas y quedan pendientes 16.

En el Distrito 5, Mario Alberto Ramos Tamez, antes del Partido Movimiento Ciudadano y hoy por Acción Nacional, ha participado en la presentación de 72 iniciativas, seis han sido aprobadas, 16 desechadas, 14 retiradas y quedan pendientes 36.

De entre los temas de las iniciativas que han aprobado y en las que él ha participado son: Garantizar tanto a la mujer como al hombre trabajador inscrito al IMSS el acceso a los servicios de guardería; así como establecer los criterios para asentar en el acta de nacimiento, como padre a otro distinto al marido, si los padres tuvieran impedimento para contraer matrimonio y la madre no hubiera vivido con su marido y precisar que el marido no podrá desconocer a los hijos alegando adulterio de la madre, a no ser que el nacimiento se le haya ocultado o demuestre que no tuvo acceso carnal con su esposa, y ampliar las facultades de la Secretaría de Gobernación para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Por el Distrito 6, del Partido Acción Nacional, Vicente Javier Verástegui Ostos, ha participado en la presentación de 109 iniciativas, de las cuales diez han sido aprobadas, 18 han sido retiradas y quedan pendientes 71. Él se adhirió a la iniciativa que se aprobó para fortalecer los marcos normativos en materia de remuneraciones y sanciones administrativas de los servidores públicos, por ejemplo.

Por el Distrito 7, Erasmo González Robledo destaca por su labor como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que además de llevar a cabo el análisis para el reparto de los recursos públicos, también ha fomentado la realización de los Parlamentos Abiertos para determinar el destino de los fideicomisos creados en anteriores administraciones. Ha participado en la presentación de 20 iniciativas, once han sido aprobadas, una fue retirada y ocho siguen pendientes.

De entre las iniciativas aprobadas en las que ha participado está la de prever el procedimiento para la revocación de mandato del Presidente de la República; crear un ordenamiento jurídico con el objeto de aplicar medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental, como política de Estado, por mencionar algunas.

Por el Distrito 8, la diputada federal Olga Patricia Sosa Ruiz ha participado en la presentación de 95 iniciativas, de las cuales once han sido aprobadas, seis desechadas, 25 han sido retiradas, quedando pendientes 53 en total. Entre los temas de las iniciativas que han aprobado y en las que ha participado destacan:

Garantizar por las autoridades educativas la incorporación extemporánea de las hijas, hijos o pupilos menores de edad o dependientes económicos de las y los integrantes de las Fuerzas Armadas de México, con la finalidad de evitar la interrupción de sus estudios, derivado del cambio de adscripción y residencia de los miembros de las Fuerzas Armadas y una de las más importantes, que es la de incluir las definiciones de Violencia Política contra las Mujeres, Violencia Política de Género y en razón de género y precisar las sanciones. Regir las actividades del Instituto Nacional Electoral por el principio de perspectiva de género y capacitar al personal para prevenir y erradicar la violencia política de género. Promover por los partidos políticos la igualdad sustantiva y participación paritaria en la integración de sus órganos, así como en la postulación de candidatos. Incluir a las obligaciones de los partidos políticos, sancionar todo acto de violencia política de género. Facultar a la Coordinación de Métodos de Investigación de la Fiscalía General de la República, para crear la Base Estadística Nacional de Violencia Política de Género.

En tanto, por la vía de la representación proporcional en la Circunscripción 2, la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del PRI, ha participado en la presentación de 86 iniciativas, de ellas diez han sido aprobadas, siete han sido desechadas, 12 retiradas y quedan pendientes 57.

De entre los temas de las iniciativas que han aprobado y en las que ella participó, se encuentran establecer la obligación de que los centros penitenciarios cuenten con un registro de personas de más de 60 años, que incluyan condiciones de salud, necesidades específicas de alimentación, apoyos y ubicación para garantizar el respeto a sus derechos humanos; así como establecer diversos mecanismos de participación ciudadana. Crear un ordenamiento jurídico, con el objeto de establecer, regular, fomentar y promover los instrumentos que permitan y fortalezcan la organización de los ciudadanos.

Además de obligar a los patrones a pagar las aportaciones de vivienda a los trabajadores domésticos. Establecer la jornada laboral de los trabajadores domésticos e incluir a las obligaciones especiales de los patrones proporcionarles seguridad social, por mencionar algunas.

Finalmente, también por la vía de la representación proporcional, la diputada Nohemí Alemán Hernández, del PAN, ha participado en 168 iniciativas, 17 han sido aprobadas, 16 desechadas, 30 retiradas y 105 continúan pendientes.

