Anuncian calendario

Todos sabemos que la temporada de MLB 2020 será diferente a cualquier otra (suponiendo que despegue en primer lugar), con el maratón habitual de 162 juegos siendo reemplazado por un sprint de 60 juegos. Y ahora que se ha anunciado el calendario abreviado, tenemos algunos juegos de los que hay que hablar.

COMO VA A FUNCIONAR

Cada equipo jugará diez juegos contra cada uno de los otros equipos en su propia división, para un total de 40 juegos.

Cada equipo jugará 20 juegos Interliga contra los equipos en su división geográfica correspondiente (Este LA vs. Este LN, Central LA vs. Central LN, Oeste LA vs. Oeste LN). Seis de esos 20 juegos serán contra su «rival natural interliga» (New York Yankees-New York Mets, Chicago White Sox-Chicago Cubs, etc.).

El día de apertura será el 23 de julio, cuando se jugarán dos juegos, y los otros equipos jugarán su primer juego el 24 de julio. La temporada regular está programada para finalizar el 27 de septiembre.

La postemporada seguirá el formato habitual, con los dos equipos comodín en cada reunión de la Liga en una eliminatoria de un juego, con los ganadores avanzando con los ganadores de la división.

No se olvide de los cambios en las reglas para 2020: BD universal, mínimo de tres bateadores para lanzadores, las entradas adicionales comenzarán con un corredor en segunda base.

YANKEES-NATIONALS Y GIANTS-DODGERS ABRIRÁN TEMPORADA

La temporada especial de 60 partidos de Grandes Ligas (MLB) arrancará el jueves 23 de julio con un estelar doblete en televisión nacional que incluirá a los dos equipos súper favoritos para conquistar la Serie Mundial de octubre y al vigente campeón del beisbol, anunció la oficina del comisionado el lunes.

Los New York Yankees visitarán a los Washington Nationals a las 7:00 pm ET y los San Francisco Giants a los Los Ángeles Dodgers a las 10:00 pm ET en el día inaugural, que será transmitido exclusivamente por ESPN. Yankees y Dodgers son los mayores favoritos para ganar en el 2020, el campeonato que conquistó Washington el año pasado.

El viernes 24 arrancarán las series entre Colorado Rockies y Texas Rangers en el primer encuentro del nuevo Globe Life Field; Pittsburgh Pirates y St. Louis Cardinals; Minnesota Twins y Chicago White Sox; Seattle Mariners y Houston Astros; Arizona Diamondbacks y San Diego Padres y Los Ángeles Angels y Oakland Athletics.

El primer sábado de televisión nacional en FOX tendrá una cuádruple cartelera: Milwaukee Brewers Vs. Chicago Cubs 1:00 pm, Giants Vs Dodgers 4:00 pm, Yankees Vs. Nationals 7:00 pm y DBacks Vs. Padres 10:00 pm.

