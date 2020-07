Mueren 4 familiares de Arturo Peniche por Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cuatro personas cercanas a Arturo Peniche han fallecido a causa del coronavirus y otros más se debaten entre la vida y muerte por esta enfermedad, así lo reveló el actor en una entrevista que se le realizó.

El artista de 58 años de edad, dijo que la pandemia de coronavirus ha traído consigo mucho dolor para su familia.

Señaló que su madre se encuentra triste y dolida por las pérdidas que ha tenido, que son cuatro este mes y es algo fuerte y muy pesado para ellos.

Compartió que uno de sus primos murió hace unos días, mientras que otro primo está presentando síntomas y recibiendo tratamiento, por lo que señaló que poca gente en su entorno toma las medidas de prevención adecuadas.

Indicó que no hay que ser tontos, mencionando que cuando él sale no ve a nadie usando tapabocas, guantes y no puede andar regañando a la gente porque él no tiene ese derecho de meterse en su vida.

Actor de cine, teatro y televisión, Arturo Peniche se ha desempeñado en esta profesión por cuatro décadas, sobre todo en el ramo de la telenovela, pero también es reconocido en el ámbito musical como cantante.

Con información de: noticieros.televisa.com

