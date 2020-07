Criticó a Paty Navidad

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, julio 9 (Agencias)

La actriz Carmen Salinas mostró su molestia ante las ideas de Paty Navidad, quien últimamente ha dado mucho de qué hablar al exponer sus controversiales teorías sobre gran cantidad de temas sociales y mundiales en su cuenta de Twitter.

Navidad ha expresado su postura frente a temas como el cambio climático, el feminismo, la red de tecnología 5G, y por supuesto, la pandemia del coronavirus, y sobre este último tema fue del que opinó Salinas.

La también diputada, dejó ver que tiene en buena estima a la actriz, pues reprobó su postura frente al padecimiento que ha cobrado cientos de miles de muertes en el mundo y que mantiene en alerta máxima a la población de México y el mundo.

“Hay cada pentonto y pentonta que no cree que existe el coronavirus. Claro que existe, y no quieren usar el tapabocas, porque escuché a una señora que le dijeron ‘¿No le da miedo no traer el tapabocas?’ y dijo ‘No, esas son cosas del gobierno, yo no creo en eso’. Me dio mucho coraje”, mencionó.

Además, agregó: “A mí la señora Paty Navidad no me interesa. Si está loquita es problema de ella, pero mío no es, te lo juro que mío no es, yo no la parí. Yo sí creo en esa cosa y me da mucho miedo, mucho miedo y no es cosa del gobierno”.

