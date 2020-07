Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presumió los 386 kilómetros que hasta se han construido del muro fronterizo con México y prometió que para fin de año serán 724 kilómetros.

Señaló que se han construido 240 millas del nuevo muro en la frontera y que para fin de año serán más 450 millas las construidas.

Añadió que se han registrado los mejores números en materia fronteriza, incluso cuando los “demócratas radicales de izquierda” insisten en que Estados Unidos mantenga sus fronteras abiertas para cualquier persona, “incluidos los criminales”.

Al utilizar el término “criminales” se recuerdan sus declaraciones de 2016 cuando aseguró que no todas las personas que cruzaban la frontera desde México eran buenas personas, sino que había gente con muchos problemas y ellos traían problemas al país, como drogas, crimen y que eran violadores.

Trump a exaltado en los últimos días que gracias al muro fronterizo con México la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos no ha sido peor.

Mencionó que son muy afortunados ya que sin el muro estarían inundados porque ellos (mexicanos) tienen graves problemas, aseveró el mandatario estadounidense.

We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2020