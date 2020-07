Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Constantemente surgen casos de personas que van mostrando los cambios físicos que les han generado el estar contagiados de covid-19, pero ahora, un médico fue quien compartió el daño que causó en una de sus pacientes, desde múltiples perforaciones hasta una fusión con la pared torácica.

La joven paciente, de tan solo 20 años, vivió por seis semanas en la unidad especial del hospital Northwestern Medicine en Chicago para pacientes con covid-19.

On the left are 2 lungs from a healthy patient.

On the right is a #COVID19 infected lung taken from a 20 year old who had a double lung transplant.

The extent and magnitude of damage is severe.https://t.co/vqVOoaYBZU pic.twitter.com/aSUnQEFPY8

— C. Michael Gibson MD (@CMichaelGibson) June 11, 2020