Encuentran cuerpo cerca de donde desapareciera Naya Rivera

La oficina del sheriff del condado de Ventura en California, encargada de la búsqueda de la actriz de ‘Glee’, Naya Rivera, informó que habían encontrado un cuerpo muy cerca de donde desapareciera la actriz.

“Se encontrado un cuerpo en el Lago Piru esta mañana. La recuperación está en proceso. Habrá una conferencia de prensa a las 2 pm en el lago”, señaló en redes sociales.

Fue este miércoles 7 de julio, cuando la actriz Naya Rivera desapareció en el lago Piru, después de haber tomado un bote junto con su hijo, Josey, de 4 años de edad.

El pequeño fue encontrado tiempo después, sólo y durmiendo en el bote; el pequeño le dijo a la policía que su madre había ‘saltado’ del bote y no había regresado a la superficie.

Desde entonces, los grupos de búsqueda y rescate han pasado los últimos seis días penando el lago en busca de los restos de la actriz.

Fuentes oficiales aseguran que la actriz estaba familiarizada con el lago, sin embargo, las fuertes y frías corrientes podrían arrastrar, incluso a nadadores experimentados.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020