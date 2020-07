Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de 14 años y medio al aire por Multimedios Televisión, entreteniendo a chicos, grandes o incluso familias completas, la cafetería de Acábatelo se despide de forma definitiva.

Mario Bezares ha anunciado que el próximo viernes 14 de agosto será el día en que se transmita por última vez el programa de la “Loca Cafetería”.

«Ya empieza la cuenta regresiva a partir del día de hoy, ‘Acábatelo’ se acaba, ya hay una fecha definitiva. Hay emociones, tristezas», dijo el conductor. «Yo sí les puedo decir que estoy completamente satisfecho y agradecido con Dios. Nunca, de los nunca, me imaginé que un programa comandado por un servidor iba a durar tanto tiempo”.

El conductor estuvo acompañado por casi todos los que han pasado por el programa como los son Jazmín López Villarreal y Arely Téllez, solo estuvo ausente Gaby Ramírez.

«Se me hace un nudo en la garganta, han sido muchas generaciones las que han crecido con nosotros y tal vez mucha gente no se dio cuenta que nosotros crecimos en la televisión», mencionó Jazmín. «Nos hicimos mamás, unos se casaron, en particular yo viví muchas situaciones en mi vida, yo iba a trabajar embarazada. Yo no sabía qué iba a pasar con mi vida, pero sabía que en el momento en que empezaba el programa tenía que transformarme porque la gente esperaba algo de nosotros».

Con información de: multimedios.com

