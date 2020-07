Elenco de ‘Glee’ rinde homenaje a Naya Rivera

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Celebridades y ex compañeros de Glee, reaccionaron a la muerte de la actriz, Naya Rivera, con emotivos mensajes de despedida.

En redes sociales se pudieron apreciar un sinfín de reacciones tras la confirmación de la muerte de la actriz.

Rest sweet, Naya. What a force you were. Love and peace to your family.

— Jane Lynch (@janemarielynch) July 13, 2020