Tamaulipas, tercer lugar nacional en desaparecidos

Chantal Martínez Díaz.-

Cd. Victoria, Tam.-

Tamaulipas se encuentra en el tercer lugar, a nivel nacional, con mayor número de personas reportadas como desaparecidas. Tan solo del uno de diciembre de 2018 a la fecha se reportaron dos mil 119 personas reportadas como no localizadas, las cuales se suman al histórico que registran las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

Según el Informe de Búsqueda, Identificación y Versión Pública del Registro de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de Búsqueda, dado a conocer este lunes, Tamaulipas es una de las entidades que más desapariciones reporta en todo el país. Las cifras actualizadas del 15 de marzo de 1964 al 13 de julio de 2020 arrojan que se han reportado un total de diez mil 957 hombres desaparecidos, cinco mil 94 mujeres y 16 con sexo indeterminado, lo que significa un histórico de 16 mil 067 desaparecidos.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, expresó que en todo el país el 44 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas siguen sin ser localizadas.

El Informe puede consultarse por cualquier persona en el siguiente sitio en Internet: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral

Ahí se hace referencia a que a nivel nacional de 1964 a 2020 se registraron 177 mil 887 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas.

De esas, un total de 73 mil 237 continúan en calidad de desaparecidas y no localizadas, lo que significa el 41.17 por ciento del total.

En tanto, se reveló que el 58.83 por ciento han sido localizadas y que 93.88 por ciento de ellas se encuentran con vida.

Por el contrario, según las cifras actualizadas por la Secretaría de Gobernación, el 6.12 por ciento de las personas reportadas como desaparecidas en el país de 1964 a la fecha fueron halladas muertas y son alrededor de seis mil 401 en total.

En la información que se encuentra en dicho sitio no se da a conocer el detalle preciso de cuántas personas de las reportadas como desaparecidas y no localizadas y localizadas están con vida, pues son datos que las autoridades estatales y la propia Comisión Estatal de Búsqueda no han subido al sistema.

El sitio, refiere la presentación general, tiene por finalidad permitir que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) pueda ser consultado en su versión pública.

En ese sitio se muestran datos estadísticos de la información que conforma el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, recabada e integrada al mismo por las autoridades de la Federación y de las entidades federativas, mediante las herramientas tecnológicas implementadas por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB): Sistema Único del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (SU), Carga Masiva (CM), Web Service (WS) y el Portal Web de reportes de personas desaparecidas y no localizadas.

Refieren que los datos son prácticamente en tiempo real, es decir, que tienen un desfase no mayor a cinco minutos a partir de que la información es incorporada al RNPDNO por las autoridades de la Federación y de las Entidades Federativas, por lo que en cada gráfica se muestra la fecha y hora de consulta en el sitio, correspondiente al día y hora en que se ingresa al mismo.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó en la presentación que “todos tenemos la obligación de informar las realidades” y que existe “una corresponsabilidad muy clara para que se puedan tomar políticas, estrategias claras y precisas de la información que están subiendo las entidades federativas”, pues de lo que se trata es de “dar respuestas concretas a las víctimas para que puedan acceder a la verdad y a la justicia, entre ellos los desaparecidos”.

