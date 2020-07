Xico piensa que estamos en la Revolución: regidor

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Chantal Martínez Díaz

El regidor Gerardo Valdez Tovar también manifestó su rechazo a las medidas “arbitrarias” dictadas por el alcalde Xicoténcatl González Uresti, quien “insiste en tratarnos como el hacendado de un rancho en la Revolución”, dijo.

“Ahora cree que puede inventarse multas nuevas sin pasar por el Cabildo #EsoNoSeHace. Solicitamos se cancele esta instrucción ilegal del alcalde”.

Al grabar un video que difundió en sus redes sociales, el regidor del Cabildo de Victoria dijo que para empezar las multas se definen en ese cuerpo colegiado “y no por creencias o deseos del alcalde, a pesar de que ha insistido en manejar la Presidencia Municipal con ocurrencias”.

Dijo que le llama mucho la atención que cuando iniciaron las actividades preventivas el director de Tránsito Victoria les explicó que las medidas eran básicamente pedir que se cuidaran, pero el día de hoy dijo que por instrucciones del alcalde ha decidido aplicar las multas que a todas luces son arbitrarias.

Los regidores del Partido Movimiento Ciudadano Karleny Perales, Daniel González y él mismo pedirán al alcalde Xicoténcatl González que explique “cuáles fueron las consideraciones legales que le hicieron creer a él y a su equipo que podía definir unas multas brincándose al cabildo”.

Y el por qué definieron una multa que prohíbe que las personas puedan pagarla con trabajo comunitario, si hace unas semanas el congreso del estado definió que las multas de tránsito se podían pagar con trabajo comunitario siempre y cuando no excedan de 9 Unidades de Medida y, la multa que está aplicando por no respetar circular después de las 10 de la noche, son de 10 umas.

Y eso, dijo, “hace creer que no buscamos cuidar a la ciudadanía, sino que buscamos algo recaudatorio”.

“Eso enturbia toda la acción del alcalde, estamos de acuerdo que hay un antecedente en cuanto al doble no circula que dictó el gobierno del estado, en el caso de no circular después de las 10 de la noche, me parece que no hay antecedente que se puedan dictar”, añadió.

Incluso, mencionó que “si lo hubiera platicado con el cabildo le hubiéramos podido platicar otra realidad que él no conoce, porque vive rodeado de guaruras y su camioneta blindada y esa realidad es que hay negocios que cierran a las 10 de la noche, las tiendas de autoservicio y obviamente las personas que salen a las 10 de la noche no se pueden teletransportar a sus casas”, máxime que no hay transporte público.

