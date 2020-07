Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Alex Montiel, quien también tiene a su famoso personaje “El Escorpión Dorado”, organizó una colaboración a distancia junto a otros influencers, quienes revelaron cuánto ganan los youtubers.

YosStop (o también JustYoss), Werevertumorro, Jacobo Wong, entre algunos otros, dieron algunos de sus consejos para quien busque hacer dinero en la plataforma YouTube.

Werever, fue de los primeros en volverse famoso en YouTube, reveló cuánto podría ganar una persona con alrededor de 200 mil visitas por video.

“Yo creo que alguien no del top, pero tampoco de abajo se puede estar ganando unos 50 mil pesos. O sea, en YouTube con unas 200, 300 mil visitas y con campañas. Al final podría ganar hasta 60 mil. Con dos videos a la semana de 200 mil visitas”, afirmó.

Aunque después, Jacobo Wong aseguró que “los comerciales de Google no sirven” y detalló un poco cómo es que las visitas funcionan. Ante todo, dejó muy claro que si quieres ser creador de YouTube “tienes que amar” lo que haces y dejar para luego el dinero.

Por su parte, YossTop coincidió: tarda un poco ganar dinero en YouTube.

Yo creo que los pequeños (youtubers) ganan menos. Lo estoy viendo ahorita que le abrí un canal (de YouTube) a mi mamá. Ella desde el día uno me decía ‘¿Cuándo cobro?’. Y yo así de: es que no es tan fácil. No es de que subas un video y ya vas a ganar. Es todo un proceso de meses. Le está yendo bien, no llega a las 100 mil visitas, entonces es una youtuber pequeña. Apenas ganó sus primeros 3 mil pesos. Hay que ver cuánto va a ganar el siguiente mes”, aseguró.

