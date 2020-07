Aparecen diputados de Victoria… y se fueron contra Xico

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Cd. Victoria, Tam.- Los diputados locales por los dos distritos que representan al municipio de Victoria se manifestaron en contra de las multas implementadas por el alcalde Xico González Uresti.

Los dos legisladores, que son del mismo partido que el edil capitalino, establecieron en sus redes sociales que esas sanciones son recaudatorias y abusivas.

Pilar Gómez y Arturo Soto se manifestaron en sus redes sociales y coincidieron en señalar que, si bien, se trata de inhibir la movilidad de la población para reducir los contagios por covid-19, éstas multas afectarán a la ciudadanía.

«Todos queremos combatir los contagios de #COVID19, pero, así como se plantea pareciera que es una medida recaudatoria y no de prevención sanitaria», escribió la legisladora.

Por su parte Soto Alemán señaló que no permitirá un abuso por parte de las autoridades municipales, quienes deben velar por el bienestar de la ciudadanía, pero no con ese tipo de determinaciones.

«… Ojalá que los alcaldes, así como se pulen y organizan para multar y aplicar a rajatabla los reglamentos, sean igual de eficientes en el resto de sus tareas y rendición de cuentas.

Los victorenses no toleraremos ningún abuso; me mantendré vigilante a que no se cometan abusos de ninguna índole. Estas medidas no son, ni deben ser recaudatorias sino preventivas… basta de ser azadones, ¡hay que ponerse a jalar!», posteó en Facebook.

Ambos diputados son aspirantes a la candidatura de su partido a la alcaldía de Victoria.

