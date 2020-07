Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Algunos adolescentes han aprovechado la pandemia y el uso de cubrebocas para mostrar cómo comprar bebidas alcohólicas fácilmente.

Los jóvenes estadounidenses descubrieron que, gracias a los cubrebocas para evitar los contagios, los dependientes de comercios tienen dificultad para detectar a los menores de edad, quienes ingeniosamente se disfrazan de abuelas para comprar licores.

Además, algunos de ellos han publicado videos en redes sociales como TikTok, en donde muestran cómo usan una máscara de látex con cara de anciana, peluca y lentes, además del cubrebocas para entrar a una tienda de conveniencia y comprar varias latas de bebidas alcohólicas.

Luedo de la polémica que han desatado algunos de estos videos, varios jóvenes han decidido borrar de sus cuentas algunos de estas imágenes controvertidas, diseñadas para burlar la ley.

Un comediante llamado Jason Lawhead, incluso había advertido en abril pasado que, debido al uso de cubrebocas “esta es la mejor época para comprar alcohol con una identificación falsa desde inicios de los 80”.

Now that we have to wear masks, this is the best time to buy alcohol with a fake ID since the early 80's…

— Jason Lawhead (@JasonLawhead) April 6, 2020