Galilea Montijo y sus desafortunados comentarios

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (Agencias)

La conductora Galilea Montijo se metió en problemas al dar su opinión sobre cómo evitar el acoso o abuso a las menores de edad, y es que al parecer la tapatía no logra entender que un no es un no y que la víctima nunca es la culpable.

Quien es uno de los rostros principales de “Hoy”, expuso que las madres de familia deben tomar acciones más físicas con sus hijas al mencionar que “también, mamás, unas cachetadas a las niñas”.

Esta desafortunada declaración no fue lo más preocupante, pues Montijo también emitió todas sus opiniones al recordar el caso de Daiana Guzmán, la menor que acusó al cantante Kalimba de violación.

“Estábamos recordando cómo le destrozó la carrera esta chavita. Decíamos, alguien que te viola no sales al otro día en la portada del conejito”, expresó al mismo tiempo que dejó ver que no tiene muy claro hasta qué punto algo era una violación o no.

