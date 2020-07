Gobernador de Quintana Roo da positivo a Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Quinta Roo, Carlos Joaquín, confirmó que dio positivo a la prueba de coronavirus Covid-19.

En la publicación señaló que los resultados de una prueba que se hizo como parte del monitoreo de su salud en sus facultades como Gobernador, dio positivo.

El Gobernador aseguró que se siente bien y confirmó que como parte de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, permanecerá en su casa atento a las acciones del Gobierno de Quinta Roo.

Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a #Covid_19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones de @GobQuintanaRoo. #JuntosSaldremosAdelante

— Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) July 16, 2020