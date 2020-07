Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El actor se practicó el hisopado para poder saber si tenía covid o no y para poder conocer si podía continuar con las grabaciones de “Uncharted”.

Tom Holland, quien es conocido por su papel de “Spider-Man”, se ha sometido a una prueba de covid-19 para poder regresar al rodaje de la película ‘Uncharted’, la cual está basada en el videojuego de Play Station.

Aunque en algunos países la industria del cine y la televisión ha comenzado a retomar sus actividades, ha tenido que ser bajo todos los protocolos de salud que garanticen que todos en las producciones estarán bien, por lo cual, el actor de 24 años se hizo el hisopado.

A través de sus redes sociales compartió el momento en que se realizó el test y su reacción causó sensación en la redes sociales y cómo no si le tomaron la muestra en lo más profundo de su garganta.

Una vez que tomaron la muestra el histrión se retorció en su silla y casi vomita, además de toser como respuesta inmediata.

El estreno de esta cinta se espera para 2021 y una vez que terminen las grabaciones se espera que Tom comienza la nueva película del famoso ‘Hombre Araña’.

dude has the worst gag reflex even when he knows what to expect dkdfjssh pic.twitter.com/l3EQyPi2LQ

— farha (@tomsveins) July 13, 2020