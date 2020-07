Lo que se dice…

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

PRIMER TIEMPO.- El miércoles fue uno y ayer fue otro y se pueden acumular más la siguiente semana. El asunto es que el alcalde Xico se está quedando solo, por la renuncia de algunos de sus colaboradores.

Los diputados locales panistas por la Capital ya se demarcaron del doc y eso puede abrir la posibilidad de que puedan, incluso, llamarlo a cuentas al Congreso del Estado.

Y es que si el panismo quiere retener la Capital de Tamaulipas no le queda otra más que deslindarse del bailarín, pedirle cuentas y, en caso de no solventarlas, enjuiciarlo. De otra manera quedará la percepción de que no solo lo solapan, sino que son cómplices.

MEDIO TIEMPO.- En donde ya no la ven venir es en Protección Civil estatal. Resulta que les han bajado tanto el presupuesto que ya no tienen ni para la gasolina. Si en estos momentos hay un incendio forestal, o se viene una tormenta que incomunique a alguna comunidad, o ante esta ola de calor, los elementos de esta coordinación no podrán acudir.

Esta área ha sido muy afectada desde hace ya dos años. A cada rato les quitan presupuesto, y prácticamente operan con las uñas. La dependencia es fundamental en muchos aspectos y no es posible que trabajen con el puro viento de la Rosa de Guadalupe.

SEGUNDO TIEMPO.- Otros que no tienen dinero son los del Correcaminos. No hay presupuesto para hacer contrataciones. Es más, ni siquiera se tiene contemplado un incrementito de salario para los jugadores que aún tienen contrato.

Dicen que Miguel Mansur ya se anda rajando, porque con lo que tiene apenas le alcanza para salir adelante, pero sin aspirar a mucho. No hay patrocinadores que le quieran entrar, y los pocos que se mantienen bajaron mucho su inversión. Y pues en parte tienen razón, esa nueva liga a nadie atrae.

TIEMPOS EXTRAS.- Hoy salen de vacaciones los burócratas estatales. Tendrán dos semanas de asueto. No hay ni “home office”. Lo más lamentable es que se van sin que se haya firmado aún el Contrato Colectivo de Trabajo entre su sindicato y el gobierno. No solo no hubo aumento, tanto de salarios como de prestaciones (como era ya una costumbre), sino que además a muchos les redujeron su sueldo o les recortaron su compensación.

Es cierto, estamos en contingencia, pero ellos, ¿qué culpa tienen? Los trabajadores deben ser los últimos afectados. Y se me hace raro esa incongruencia, porque los legisladores federales panistas de Tamaulipas piden, exigen y gritan que la Federación no maltrate a la clase trabajadora, y aquí, en muchos aspectos están igual.

PENALES.- Verdaderos especialistas en materia legal han declarado que las “Xico multas” son inconstitucionales, tan solo por omitir una palabrita… una sola palabra: “hasta”.

Sí, señalan que la suma con la que se castiga es muy alta, y que dentro de los argumentos legales debe decir: “Se aplicará una multa de HASTA cien UMAS”, y no dice así. Así que con eso tiene la gente para no pagarla.

EN CINCO PALABRAS.- Su mente es muy limitada.

PUNTO FINAL.- “La humanidad tiene una moral doble: una que predica y no practica, y otra que practica y no predica”: Bertrand Russell.

